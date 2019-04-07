شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أوغندا: التواصل مستمر للعثور على المفقود السبيعي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوغندا، استمرار التواصل مع الجهات الرسمية الأوغندية، ومواصلة العمل للعثور على المواطن المفقود مذكر ناصر السبيعي.
وشددت السفارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد)، على أنها على اتصال مع ذويه، وأنها تبذل كل ما لديها من إمكانات ليعود المواطن سالما لأرض الوطن.
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