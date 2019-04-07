شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة العاصمة المقدسة» توقع 126 عقداً مع القطاع الخاص بـ830 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

شرعت أمانة العاصمة المقدسة في ترسية وتوقيع 126 عقداً لعام 2018م وخلال مطلع الربع الأول من العام 2019م بتكلفةٍ إجماليةٍ تجاوزت 1.2 مليار ريال، لتنمية وتطوير الخدمات البلدية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإيصال الخدمات المختلفة للقرى التابعة لها.

وبين أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أنه تم توقيع (111) عقداً مالياً خلال العام 2018م بقيمةٍ إجمالية بلغت (830.840.178.85) ريال،

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وشملت تلك المشاريع الخدمات البلدية بمشعر عرفات و مزدلفة و الطرق المؤدية اليها، و صيانة المحطة الانتقالية للنفايات خلال موسم الحج، إضافةً إلى صيانة الإنارة، ومكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك و القوارض، و معالجة الواجهات العشوائية بمكة المكرمة، و تنفيذ قنوات رئيسية وفرعية لتصريف مياه الأمطار، و صيانة التجهيزات الميكانيكية و الكهربائية بالأنفاق و الجسور و الشوارع في المنطقة المركزية والمخططات الحديثة، و تجهيز وتنظيم احتفالات أهالي مكة المكرمة بعيد الفطر و اليوم الوطني، وعقود تشغيل وصيانة التشجير بشوارع مكة المكرمة، و رفع مخلفات المشاريع للأنقاض المجهولة المصدر، و تشغيل وتأدية خدمات نقل وتجهيز ودفن المتوفين في المقابر، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة ونظافة مباني الإدارات المركزية التابعة للأمانة و ملحقاتها.

وأوضح القويحص إجمالي عدد عقود المشاريع الموقعة خلال الربع الأول من العام 2019م و البالغ عددها 15 عقداً بقيمةٍ إجمالية بلغت 321 مليون ريال، مشيراً إلى ترسيتها على عدد من الشركات الوطنية و ذلك لتشغيل و صيانة الحاسب الآلي ونظم المعلومات الجغرافية بالأمانة، و توريد وصيانة وسائل السلامة لمراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة، إضافةً إلى تقديم الإستشارات الهندسية و القانونية، ونوه إلى أبرز المشاريع المبرمة لهذا العام وهي مشاريع تشغيل و صيانة شبكات الإنارة بشمال و شرق و جنوب وغرب مكة المكرمة و القرى التابعة لها، و الصيانة الدورية للشوارع الرئيسية، وعقود المكافحة الشاملة، ورصف وإنارة وسفلتة عدد من الشوارع.

وأضاف القويحص أن هذه المشاريع أتت إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، الرامية لدفع عجلة التنمية بالعاصمة المقدسة، مشيداً بمتابعة وزير الشؤون البلدية و القروية المكلف، للعمل على تقديم خدمات بلدية راقية متكاملة، وتحقيق الرضا للمواطنين و المقيمين و الحجاج و المعتمرين، ورفع مستوى وكفاءة التنفيذ لعقود التشغيل والصيانة، واستحداث المشاريع الجديدة التي تلبي إحتياجات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق مبادرات التحول الوطني، و تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.