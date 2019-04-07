شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: اختبارات «TIMSS» للعلوم والرياضيات تحسن أداء منظومة التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن نتائج اختبارات «التِمز» (TIMSS) للعلوم والرياضيات، تعد مؤشرا على كفاءة النظام التعليمي. أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن نتائج اختبارات «التِمز» (TIMSS) للعلوم والرياضيات، تعد مؤشرا على كفاءة النظام التعليمي. ويشهد هذا الأسبوع تطبيق الاختبارات في عدد من مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وقال وزير التعليم عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد): «إن دعمكم لأبنائنا وبناتنا ومعلميهم ومعلماتهم في هذه الاختبارات مطلب وطني يستهدف تحسين أداء منظومة التعليم».



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