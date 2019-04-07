بعد سنوات من فقدانه.. السلطات البحرينية تبلغ أسرة مواطن سعودي بالعثور على جثته متحللة

دبي - بواسطة محمد فارس كشفت أسرة مواطن اختفى في ظروف غامضة منذ قرابة 4 سنوات، خلال زيارته لمملكة البحرين تفاصيل جديدة في الواقعة، لافتةً إلى أن السلطات البحرينية أبلغتهم بالعثور على جثته متحللة بعد دخوله البحرين بعدة أيام.

وأوضح أحد أقارب المتوفى ويدعى حمد اليامي وفقاً لـ"سبق"، أن أسرته فوجئت بتواصل مسؤولي وزارة الداخلية البحرينية معهم منذ فترة قصيرة، كما أرسلت وفداً منها إلى المملكة للحصول على عينات من والدته وأحد أخوات المواطن المفقود.

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وبيّن اليامي أن النتيجة أثبتت أن الجثة التي عثر عليها هي للشخص المفقود، موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه عثر على جثمان الشخص المفقود متحللاً بعد دخوله البحرين بخمسة أيام، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الأسرة رفضت استلام جثمانه؛ لحين التعرف على أسباب الوفاة.