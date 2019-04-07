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دبي - بواسطة محمد فارس كشفت أسرة مواطن اختفى في ظروف غامضة منذ قرابة 4 سنوات، خلال زيارته لمملكة البحرين تفاصيل جديدة في الواقعة، لافتةً إلى أن السلطات البحرينية أبلغتهم بالعثور على جثته متحللة بعد دخوله البحرين بعدة أيام.
وأوضح أحد أقارب المتوفى ويدعى حمد اليامي وفقاً لـ"سبق"، أن أسرته فوجئت بتواصل مسؤولي وزارة الداخلية البحرينية معهم منذ فترة قصيرة، كما أرسلت وفداً منها إلى المملكة للحصول على عينات من والدته وأحد أخوات المواطن المفقود.
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وبيّن اليامي أن النتيجة أثبتت أن الجثة التي عثر عليها هي للشخص المفقود، موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه عثر على جثمان الشخص المفقود متحللاً بعد دخوله البحرين بخمسة أيام، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الأسرة رفضت استلام جثمانه؛ لحين التعرف على أسباب الوفاة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من فقدانه.. السلطات البحرينية تبلغ أسرة مواطن سعودي بالعثور على جثته متحللة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.