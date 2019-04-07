دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ملتقى المرأة ملتقى المرأة السعودية يوضح حقيقة تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب

أثارت مشاركة الفنانة المصرية سمية الخشاب في ملتقى المرأة السعودية، الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي بهدف إبراز المرأة السعودية إعلاميًّا والكشف عن المكانة التي حظيت بها في العمل، وفي مجالات الإنجاز الوطنية ودحض الشائعات المغرضة ضد المرأة السعودية، جدلًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أوضح ملتقى المرأة السعودية، أن مشاركة الفنانة المصرية سمية الخشاب في الملتقي جاء بدعوة من جمعية «مصريون في حب الخليج».

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وقال الملتقى في بيان صادر عنه، إن مشاركة الفنانة سمية الخشاب جاءت بصفتها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن؛ حيث قامت بتقديم كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

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وأشار إلى أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر، جاءت مشاركة الخشاب في كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل وفي شتى مناحي الحياة ومن مكانة عالية تستحقها، وذلك بتوجيه ودعم من القيادة الحكيمة للمملكة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الملتقى كرَّمَ ثماني سيدات سعوديات تَمَيَّزْن في مجالات علمية وعملية، وهن: الأميرة هيفاء الفيصل تقديرًا لجهودها في العمل التطوعي، والإعلامية سارة دندراوي، والفنانة هدى العمر، والشاعرة فاطمة القرني، والناقدة الأدبية لمياء باعشن، والصحفية أمجاد محمود رضا، والأستاذة نورة المبارك في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن التكريم المخصص للمرأة السعودية مقتصر على السيدات الثماني، أما الدروع التذكارية فقد أعطيت اللذين شاركوا في الحفل من أعضاء اللجان ومن المشاركين، بينهم الخشاب.