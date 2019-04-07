- 1/3
- 2/3
- 3/3
أثارت مشاركة الفنانة المصرية سمية الخشاب في ملتقى المرأة السعودية، الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي بهدف إبراز المرأة السعودية إعلاميًّا والكشف عن المكانة التي حظيت بها في العمل، وفي مجالات الإنجاز الوطنية ودحض الشائعات المغرضة ضد المرأة السعودية، جدلًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أوضح ملتقى المرأة السعودية، أن مشاركة الفنانة المصرية سمية الخشاب في الملتقي جاء بدعوة من جمعية «مصريون في حب الخليج».
شاهد أيضاً من Dailymotion : سمية الخشاب تتألق فى حفل السعودية وتوجه رسالة للسيدات
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
وقال الملتقى في بيان صادر عنه، إن مشاركة الفنانة سمية الخشاب جاءت بصفتها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن؛ حيث قامت بتقديم كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
وأشار إلى أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر، جاءت مشاركة الخشاب في كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل وفي شتى مناحي الحياة ومن مكانة عالية تستحقها، وذلك بتوجيه ودعم من القيادة الحكيمة للمملكة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن الملتقى كرَّمَ ثماني سيدات سعوديات تَمَيَّزْن في مجالات علمية وعملية، وهن: الأميرة هيفاء الفيصل تقديرًا لجهودها في العمل التطوعي، والإعلامية سارة دندراوي، والفنانة هدى العمر، والشاعرة فاطمة القرني، والناقدة الأدبية لمياء باعشن، والصحفية أمجاد محمود رضا، والأستاذة نورة المبارك في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي.
وأكدت اللجنة المنظمة أن التكريم المخصص للمرأة السعودية مقتصر على السيدات الثماني، أما الدروع التذكارية فقد أعطيت اللذين شاركوا في الحفل من أعضاء اللجان ومن المشاركين، بينهم الخشاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى المرأة السعودية يوضح حقيقة تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.