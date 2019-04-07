أكدت سفارة المملكة في أوغندا، أنها تواصل البحث عن المواطن مذكر ناصر السبیعي، الذي فقد في منطقة بحیرة فیكتوريا منذ أمس السبت.
وقالت سفارة المملكة في أوغندا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تواصلت مع السلطات الأوغندية للبحث عن المواطن مذكر ناصر السبیعي، بعد أن انقطع الاتصال معه ولم يتم العثور علیه.
وأشارت السفارة، إلى أن الجھود متواصلة للعثور على المواطن، مؤكدة أنها تبذل قصارى جھدھا وتسخر ما لديھا من إمكانات لضمان عودة السبیعي سالمًا لأرض الوطن، لافتة إلى أنھا تواصلت مع ذويه لمعرفة أي تفاصیل حول اختفائه.
ودشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا باسم «#مذكر_ناصر_السبيعي_أوغندا»، طالبوا خلاله الجھات المختصة بتكثیف عمليات البحث عن المواطن وضمان سلامته، معبرين عن أمنياتهم بعودة المواطن سالمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فقد مواطن في بحيرة فيكتوريا بأوغندا.. والسفارة السعودية: نبذل قصارى جهدنا لضمان عودته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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