هل هلالك شهر مبارك اليوم أول أيام “شهر شعبان” عام 1440هجريا في مصر والأردن وعمان| نتيجة...

نتيجة رؤية هلال شهر شعبان 1440، استطلاع هلال شهر شعبان اليوم،ننشر اليكم موعد غرة شعبان 1440- 2019، أوشك شهر رجب على الانتهاء، هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا،حيث يحرص المسلمون على صيامه، أسوة برسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، فساعات تفصلنا عن رؤية هلال شهر شعبان المبارك 1440، ومن هنا حرصنا أن نوضح لكم بدء شهر شعبان، من خلال المعلومات التي أصدرتها المحكمة العليا الفلكية السعودية، فهي اللجنة التي من وظيفتها إبلاغ المسلمون بمواقيت الشهور الهجرية، عن طريق رؤية الهلال، أو بالحسابات الفلكية الدقيقة.

موعد غرة شهر شعبان في المملكة العربية السعودية 1440- 2019

غرة شهر شعبان 1440، أوضحت المحكمة العليا الفلكية السعودية، أنه سوف يتم استطلاع رؤية الهلال شهر شعبان 1440، بمشيئة الله :

مساء الجمعة 29 رجب 1440/ 5 أبريل 2019، ومن المتوقع بأن يكون يوم الجمعة 29 رجب أخر يوم في الشهر الهجري رجب أي (المتمم).

كما أوضحت اللجنة بأنها ستبدأ في استطلاع رؤية الهلال لغرة شعبان مساء الجمعة الموافق 5 أبريل 2019، وطبقاً للحسابات الفلكية السابقة، تبين أن يوم السبت 6 أبريل 2019 هو غرة شعبان لعام 1440 هجرياً.

غدا أول شعبان في المملكة العربية السعودية 1440

تعذر رؤية #هلال_شعبان في المملكة العربية السعودية رغم ذلك سيكون غدا السبت 6 إبريل 2019 غرة شهر #شعبان وفق تقويم أم القرى، ملاحظة: لا تتم الدعوة لترائي هلال شعبان بل يعتمد على

عاجل موعد غرة شهر شعبان 1440 بمصر

استطلعت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة ، الموافق خمسة من شهر إبريل لعام 2019، الموافق 29 من شهر رجب لعام 1440 هجريا هلال شهر شعبان المبارك. واعلنت الدار أن يوم السبت 6 إبريل لعام 2019 هو المتمم لشهر رجب المبارك، وعليه يكون يوم الأحد 7 إبريل 2019، هو أول أيام شهر شعبان لعام 1440 هجرية.

غرة شهر شعبان في الأردن وعمان 1440

عدم ثبوت رؤية هلال شعبان في كل من دولة المملكة الأردنية الهاشمية، وعمان وعليه يكون يوم غداً السبت المتمم لشهر رجب ويوم الأحد 7 إبريل غرة شهر شعبان 1440.

رؤية هلال شعبان 1440

ومن هذا البيان، تم التعرف على ليلة النصف من شعبان، على أن يكون مساء الجمعة الموافق 19 أبريل 2019.

وبعد الحسابات الفلكية الدقيقة، تبين أيضاً بأن سيكون بمشيئة الله شهر شعبان كاملاً أي 30 يوماً في المملكة العربية السعودية، والعديد من الدول العربية الأخرى.

فضل شهر شعبان للعالم الإسلامي

موعد “غرة” شهر شعبان 1440، شهر شعبان من الأشهر الهجرية التي لها مكانة عالية من بين باقي الشهور الهجرية، حيث أوضح سيدنا ” محمد صلى الله عليه وسلم”، بأن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأوضح أكثر عندما قال:

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(ذاكَ شهرٌ يغفلُ الناسُ عنهُ بينَ رجبَ ورمضانَ وهو شهرٌ يُرفعُ فيهِ الأعمالُ إلى ربِّ العالمينَ فأُحِبُّ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ)،

ومن هذا الحديث اتبع المسلمون سنة نبيهم بالصيام والتقرب إلى الله بإقامة الليل، وصلة الرحم، حتى ترفع الأعمال وهي مليئة بالحسنات.

ليلة النصف من شعبان، ليلة مباركة فقد ذكر عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

“إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها وصوموا نهارها ، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ، فيقول : ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا ، حتى يطلع الفجر”

والجدير بالذكر بأن شهر شعبان له فضل أخر، وهو الاحتفال بليلة النصف من شعبان من خلال تلاوة القرآن، وإقامة الثلث الأخير من الليل، وذكر الله كثيراً، دعاء ليلة النصف من شعبان،حتى يرضى الله عن سائر المسلمين، ويستقبلوا شهر رمضان بكثرة العبادات الدينية العظيمة.

اعرف فضل ليله النصف من شعبان

هلال الشهر القمري

تبدأ عملية المراقبة بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر القمري مباشرةً، وتكون المراقبة محدودة بوقت قصير، لا يتجاوز الساعة أحيانا، ثم يختفي بعدها الهلال فلا يمكن رؤيته بعدها. أما اتجاه النظر فيكون في جهة الغرب، قرب مغطس الشمس، إلى الجنوب قليلاً من المكان الذي يغطس فيه حاجب الشمس العلوي، ويكون من العسير رؤيةالقمر في أكثر الحالات وذلك بسبب قربه من الشمس وتأثره بالإضاة الناتجة عن شفق الشمس، كما أن حجم الجزء المضاء من القمر يكون ضئيلاً مما يصعب من إمكانية الرؤية. ويفضل أن يكون الرصد في ألأماكن المفتوحة التي يظهر الأفق فيها دون معوقات كالتلال والجبال والعمران، كما يبتعد الراصد عن مصادر الإضاءة المشوشة لعملية الرصد، كما أن عوامل الطقس ونسبة الرطوبة والغبار والغيوم تؤثر على وضوح الرؤية وإمكانيات الرصد. الهلال الذي يُتحرى في عملية الرصد هو هلال أول الشهر لا هلال آخر الشهر، ولذلك يتم التحقيق مع الشاهد الذي يدعي رؤية الهلال، ويتم سؤاله عن أوصاف الهلال للتحقق من أن هذا الهلال هو الذي نبحث عنه.

سوف نتابع معكم اليوم استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 1440، وكل عام وأنت بخير، اللهم بلغنا رمضان.