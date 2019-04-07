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تبحث الجهات الأمنية بالرياض عن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً فُقدت بحي لبن يوم أمس، وسط ظروف غامضة لم يكشف سببها حتى الآن.
وقالت أختها لـ"الخليج 365": "أختي اختفت ظهر أمس قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني من الصرع، وقد خرجت ولا يوجد معها أي شيء حتى الجوال، وترتدي عباءة وحذاء أبيض، ونناشد المسؤولين والمواطنين مساعدتنا بالبحث عنها".
الرياض.. فتاة خرجت ترمي القمامة ثم اختفت في ظروف غامضةبدر العتيبي الخليج 365 2019-04-07
تبحث الجهات الأمنية بالرياض عن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً فُقدت بحي لبن يوم أمس، وسط ظروف غامضة لم يكشف سببها حتى الآن.
وقالت أختها لـ"الخليج 365": "أختي اختفت ظهر أمس قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني من الصرع، وقد خرجت ولا يوجد معها أي شيء حتى الجوال، وترتدي عباءة وحذاء أبيض، ونناشد المسؤولين والمواطنين مساعدتنا بالبحث عنها".
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
02:31 PM
عمرها 15 عاماً.. وشقيقتها: تعاني من صرع ولا يوجد معها جوال
تبحث الجهات الأمنية بالرياض عن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً فُقدت بحي لبن يوم أمس، وسط ظروف غامضة لم يكشف سببها حتى الآن.
وقالت أختها لـ"الخليج 365": "أختي اختفت ظهر أمس قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني من الصرع، وقد خرجت ولا يوجد معها أي شيء حتى الجوال، وترتدي عباءة وحذاء أبيض، ونناشد المسؤولين والمواطنين مساعدتنا بالبحث عنها".
، الرياض.. فتاة خرجت ترمي القمامة ثم اختفت في ظروف غامضة ،
المصدر : الخليج 365
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