تبحث سفارة المملكة في أوغندا عن مواطن مفقود في منطقة بحيرة فيكتوريا منذ أمس (السبت)، بعد أن انقطع الاتصال معه ولم يتم العثور عليه.
وقالت السفارة إنها تواصلت مع السلطات الأوغندية للبحث عن المواطن “مذكر ناصر السبيعي”، مبينةً أن الجهود متواصلة للعثور عليه.
وأبانت أنها تبذل قصارى جهدها وتسخر ما لديها من امكانات لضمان عودة “السبيعي” سالماً لأرض الوطن، لافتة إلى أنها تواصلت مع ذوية لمعرفة أي تفاصيل حول اختفائه.
وأنشأ ناشطون وسماً على موقع “تويتر” باسم “مذكر ناصر السبيعي اوغندا” طالبوا خلاله الجهات المختصة لتكثيف البحث عن المواطن وضمان سلامته، وتداولوا آخر مقاطع فيديو صورها لبحيرة فيكتوريا ونشرها على حسابه في “سناب شات”.
كانت هذه تفاصيل خبر فقد مواطن في بحيرة فيكتوريا بأوغندا.. وسفارة المملكة تواصل البحث عنه مع السلطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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