أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تعديل البيانات؛ وذلك في حالة وقف ” الدعم ” بسبب عدم مصداقية البيانات.
وقال ” حساب المواطن ” : ” في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة ستصبح حالة الأهلية غير مؤهل، ويتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة الزوج عن طريق البوابة الإلكترونية ( تسجيل الدخول – تفاصيل الطلب – بيانات التابعين ) ” .
وجاء ذلك ردًا على استفسار مفاده: ” عندما تم التسجيل في حساب المواطن كانت حالتي الاجتماعية مطلقة، والآن متزوجة ولم تنزل لي أي دفعة بعد الزواج، وعند الاستعلام أجد أنني غير مؤهلة بسبب عدم مصداقية البيانات كيف يتم التعديل؟ ” .
كانت هذه تفاصيل خبر عدم مصداقية البيانات توقف دعم مستفيدة.. وحساب المواطن يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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