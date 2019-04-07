العمل توضح استفسار بشأن الحد المسموح به من جنسية العمالة الوافدة

أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ان هناك نسبة محددة من الجنسيات المطلوبة لكل منشأة ، بناءً على استحقاقها وفق ما يحدده النظام.

جاء ذلك رداً على سؤال وجهه احد المواطنين من أصحاب الأعمال اليوم الأحد للوزارة، حول ملاحظة ” الجنسية المطلوبة تجاوزت الحد المسموح لها ” ، إذ تظهر له عند طلب إصدار تأشيرات لعمالة وافدة من نفس الجنسية.