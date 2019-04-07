أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ان هناك نسبة محددة من الجنسيات المطلوبة لكل منشأة ، بناءً على استحقاقها وفق ما يحدده النظام.
جاء ذلك رداً على سؤال وجهه احد المواطنين من أصحاب الأعمال اليوم الأحد للوزارة، حول ملاحظة ” الجنسية المطلوبة تجاوزت الحد المسموح لها ” ، إذ تظهر له عند طلب إصدار تأشيرات لعمالة وافدة من نفس الجنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل توضح استفسار بشأن الحد المسموح به من جنسية العمالة الوافدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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