الصحة تحدد 16 فئة مستحقة لبدل العدوى من منسوبيها

أفادت مصادر أن وزارة الصحة حددت الفئات المستحقة لبدل العدوى من منسوبيها، مشيرةً إلى أنها وجهت بإلغاء شرط الملاك الوظيفي. وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الوزارة حصرت بدل العدوى على 16 فئة تضمنت العاملين بأقسام العزل في المستشفيات العامة، والمحاجر الصحية، ومصحات ومراكز ومستوصفات الدرن.

ولفتت إلى أن الفئات المستحقة تضمنت بعض العاملين في المختبرات الجرثومية، ومحرقة ومغسلة المستشفيات، وأقسام الطب الوقائي، والطب الشرعي، وأقسام ومحطات البلهارسيا، ومحطات الملاريا، والمختبرات.

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