أبرز التعديلات على إجازات موظفي الدولة في لائحة الموارد البشرية الجديدة

تضمنت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة، التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية في شهر فبراير الماضي، عدة فروقات عن اللائحة التنفيذية السابقة.

واحتوت اللائحة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في رمضان القادم، عددا من التعديلات في إجازات موظفي وموظفات الدولة، منها الإجازة العادية المتفرقة، والإجازات المرضية، وإجازات الوفاة والوضع والأبوة.

وجاءت التعديلات على النحو التالي: