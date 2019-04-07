تعرف على أفضل الجامعات في العالم العربي

أصدرت مؤسسة تايمز هاير إديوكيشن، اليوم الأحد، تصنيفًا لأفضل الجامعات في العالم العربي، حيث جامعتان سعوديتان في المراكز الأولى.

وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز، في المركز الأول، ثم جامعة خليفة بالإمارات، وثالثا جاءت جامعة الفيصل بالسعودية، وحلت جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن في المركز الرابع، بينما المركز الخامس كان من نصيب جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وشمل التقييم 52 جامعة بينها 19 جامعة مصرية، بعدها الجزائر والسعودية بـ6 جامعات لكل منهما ثم الأردن والمغرب والإمارات بأربع جامعات لكل منهما. "وفق سبوتنك"

وتعتمد القائمة 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات هي التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل.