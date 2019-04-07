السعودية تحتل المراكز الأولى في تصنيف الجامعات العربية

حصلت جامعة الملك عبد العزيز السعودية على المرتبة الأولى ضمن أفضل الجامعات في العالم العربي، تلتها جامعة خليفة بالإمارات.

واحتلت المرتبة الثالثة جامعة الفيصل بالسعودية، وفي المركز الرابع جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن، بينما المركز الخامس كان من نصيب جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب تصنيف صدر عن مؤسسة تايمز هاير إديوكيشن فقد تقدمت جامعة الفيصل السعودية من المركز السابع إلى الثالث.

وشمل التقييم 52 جامعة بينها 19 جامعة مصرية، بعدها الجزائر والسعودية بـ 6 جامعات لكل منهما ثم الأردن والمغرب والإمارات بأربع جامعات لكل منهما.

وتعتمد القائمة 13 مؤشراً أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات هي التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل، بحسب "سبوتنيك".