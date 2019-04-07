اختتام مهرجان «نور».. 7 أيام أثرى فيها الساحة الفنية بمحتوى نال الإعجاب

اختتم مهرجان نور للثقافة والفنون، الذي نظمته الشركة السعودية للكهرباء بمقر النادي بالرياض، فعالياته مساء أمس السبت 6 إبريل، بعد سبعة أيام من إثراء الساحة الفنية والأدبية بمحتوى نال إعجاب الزوار والضيوف.

وانطلق حفل الافتتاح مساء الأحد الماضي 31 برعاية وزارة الثقافة، بأوبريت فني وغنائي وحضور عدد كبير من الشخصيات الثقافية والفنية ورموز المجتمع تقدمهم الرئيس التنفيذي المكلف بالشركة فهد السديري، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، كما حضره السفير الجيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.

وشاركت جمهورية الصين بصفتها ضيف شرف، وقدمت فقرات فنية وثقافية من واقع الفن والتراث والثقافة الصينية.

وتواصلت الفعاليات بمتابعة المشرف العامّ على المهرجان الدكتور سعد البازعي، وأيضًا حمود الغبيني نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة، وأسهمت الأجواء الجميلة طيلة أيام المهرجان في استمتاع الجمهور بجميع الفقرات، خصوصًا تلك التي تقام في الهواء الطلق، وحديقة النادي، والمستطيل الأخضر.

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وتنوعت الفقرات الموجهة للجمهور بكل شرائحه، ففي المسرح الرئيس كانت تقام يوميًّا ندوة «نور الحوار»، واستضافت جلسة «تيارات الفن التشكيلي» الدكتور محمد بن صالح الرصيص أستاذ الفنون بجامعة الملك سعود والفنان التشكيلي المعروف، والفنانة التشكيلية المعروفة نجلاء السليم وعبدالله القنيني المتخصص في النقد الفني.

وحظيت جلسة «روايات فائزة»، بحضور كبير حيث أدار الحوار الدكتورة نورة القحطاني أستاذة الأدب الحديث بجامعة الملك سعود، واستضافت الراوئي عبده خال، الفائز بجائزة البوكر والروائية أميمة الخميس الفائزة بجائزة نجيب محفوظ، أما في ندوة "فن الترجمة"، فتحدث تركي السديري الاقتصادي والكاتب بصحيفة الحياة، وراضي النماصي المترجم، وحمد الشمري الذي صدرت له عدة أعمال مترجمة، وخالد العوض الكاتب والمترجم المعروف.

واستمع الجمهور إلى اثنين من أبرز الشعراء السعوديين هما أحمد الملا ومحمد إبراهيم يعقوب ،واختتم «نور الحوار» بجلسة عن «صوت الأرض» الفنان طلال مداح وشارك فيها الملحن ناصر الصالح ومدني عبادي، وتقديم يحيى زريقان.

وضمن فعاليات وعروض خيمة الثقافة قدم الأمن الصناعي في الشركة السعودية للكهرباء دورة ميدانية للجمهور حيث يتم إشعال حريق افتراضي، ويتم إخمادها عبر طفايات الحريق وتدرّب الحضور على ذلك خصوصًا الأطفال.

وفي الفنون التشكيلية، شاهد الحضور معرضًا كبيرًا للفنان أحمد السلامة الذي اشتهر بالمدرسة التنقيطية إلى جانب عدد من الفنانات التشكيليات اللاتي عرضن بعض أعمالهن ورسمن أمام الجمهور.

