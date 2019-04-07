بالصور.. زيارة ضيوف برنامج خادم الحرمين لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ضيوف المجموعة الرابعة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة؛ حيث رحَّب القائمون على المجمع بالزوار وقاموا بتهنئتهم على سلامة الوصول إلى أرض المملكة، فيما قدّموا شرحًا عمّا يقوم به المجمع من أعمال تخدم كتاب الله وسنة نبيِّه عليه أفضل الصلاة والسلام .

وتأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وبمتابعة حثيثة من الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم .

وقدّم المجمع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، نسخًا من القرآن الكريم وترجمة لمعانيه، وأعرب الضيوف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ولوزير الشؤون الإسلامية على ما يقومون به من خدمة لكتاب الله، معبرين عن مشاعر الفرح والسرور بزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .

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وأبدوا إعجابهم بما تُقدِّمه المملكة للمسلمين في كل مكان من خدمات ودعم وتسهيلات، مشيدين بمنهج المملكة الإسلامي المعتدل والسياسة الحكيمة من قيادتها الرشيدة في مناصرة قضايا المسلمين وتقديم العون والدعم في كل زمان ومكان .

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجمع الدكتور بندر السويلم أنّ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تشرّف باستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين لإطلاعهم على أكبر مطابع في العالم لطباعة المصحف الشريف وليشاهدوا عن قرب الجهود الكبيرة المادية والمعنوية التي تبذلها المملكة بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين لخدمة كتاب الله العزيز .

وكان فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير، التقى بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة المجموعة الـ 14 في مقر إقامتهم بجوار الحرم النبوي بالمدينة المنورة، يوم الخميس الماضي، وهنّأهم خلال اللقاء بأداء العمرة هذا العام، داعيًا الله جلّ وعلا أن يتقبّل منهم، متمنيًا لهم طيب الإقامة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وألقى وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، كلمة رفع خلالها الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على رعايتهما وعنايتهما ودعمهما المستمر لبرنامج الاستضافة، الذي أضحى منارة خير للإسلام والمسلمين، مشيدًا بما حققه البرنامج خلال مسيرته من منجزات بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة.