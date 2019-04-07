«رحلة الابتكار» بملتقى بيبان الشرقية تجذب أعدادًا كبيرة من الزوَّار

انطلقت رحلة الابتكار منذ بداية ملتقى بيبان الذي تُنظِّمه الهيئة العامة للمنشآت «منشآت» في المنطقة الشرقية، وذلك لمدة أربعة أيام متتالية.

وحضر رحلة الابتكار مجموعة كبيرة من المبدعات والمبدعين من مختلف الأعمار السِّنية، بدايةً من عمر خمسة عشر عامًا وحتى أربعين عامًا.

واستفاد من رحلة الابتكار أكثر من 500 مستفيد، وقد توقّفت الرحلة في العديد من المحطات الشيقة والممتعة، تعلّم وجرّب الشباب والشابات خلالها العديد من الأدوات التي تساعدهم في الحصول على أفكار إبداعية للوصول إلى منتجات أو خدمات مبتكرة.

وكانت المحطة الأولى عن ريادة الأعمال والتي قاد رحلتها الأستاذ عبدالسلام الكويتي، والذي أوضح بدوره كيفية توليد الأفكار الإبداعية من خلال فهم احتياجات المستخدمين، كما أوضح أيضًا صفات رياديي الأعمال وخواصهم المميزة.

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وبعد ذلك، تمَّ الانتقال إلى محطة التفكير التصميمي وقاد رحلتها الدكتور حسن بصنوي مستشار الابتكار، والتي قام من خلالها بعمل مجموعة من التدريبات لتعريف المستفيدين بـ«رحلة الابتكار» على الفروق بين الإبداع والابتكار وأهمية التعاطف مع احتياجات المستخدمين للمنتجات والخدمات للتمكُّن من توفير تلك الاحتياجات، وقام المشاركون خلال هذه الرحلة بعمل نماذج أولية لمنتجات تمَّ تصميمها خلال الرحلة بأدوات بسيطة وتمت تجربتها واختبارها وتحسينها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المستخدمين.

وكانت المحطة الأخيرة عن خارطة التعاطف وقاد رحلتها الأستاذة يارا السريحي؛ حيث أوضحت من خلالها للمشاركين أهمية معرفة الفئة المستهدفة للخدمات أو المنتجات مع ضرورة فهم احتياج كل فئة من الفئات مما يساعد على زيادة نجاح المشروع.

وفي الختام كانت محطة توليد الأفكار التي قام المشاركون والمشاركات من خلالها باقتراح مجموعة من الأفكار الإبداعية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في المنطقة الشرقية، وتمَّ خلال هذه المحطة تعريفهم على نموذج العمل مع توضيح أهميته وضرورة الاهتمام به وتنفيذه قبل البدء في أي مشروع.

والجدير بالذكر أنَّ هذه الرحلة ساهمت عبر محطاتها المختلفة في تسهيل حصول المستفيدين على الأفكار الجديدة لتطوير وتحسين مشاريعهم الحالية أو مشاريعهم القادمة.