شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي يدير شبكة متسولين من الأطفال والنساء

أعلنت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي، ثبت تورطه في إدارة شبكة للتسول.

وقالت شرطة الرياض، في بيان صادر عنها اليوم، إن التشكيل العصابي المضبوط مكون من ثمانية أشخاص جميعهم من مخالفي نظامَي الإقامة والعمل، مؤكدة القبض عليهم بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عددًا من الأطفال والنساء وكبار السن.

وكانت شرطة الرياض، تمكنت السبت، من ضبط وافدين مخالفين (من بنجلاديش)، بحوزتهم أجهزة اتصالات قارئة للبصمة، ضمن تجارتهم غير المشروعة.

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وقالت شرطة العاصمة، إنّها ضبطت وافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية، لامتهانهم المتاجرة غير المشروعة بشرائح اتصال وإنترنت؛ تعود لعددٍ من شركات الاتصالات المشغّلة.

كما ألقت شرطة الرياض أواخر شهر مارس الماضي، على ثلاثة مواطنين لتورُّطهم في جريمة سطو بسلاح ناري على أحد المنازل، وسلب مبلغ قدره 37 ألف ريال.

وأشار «الأمن العام»، آنذاك، إلى أنّ المتهمين الثلاثة في العقدين الثالث والخامس من العمر، وتورطوا في ارتكاب جريمة سطو باستخدام مسدس على منزل بحي النسيم شرق العاصمة الرياض، وسلب مبلغ قدره 37 ألف ريال، موضحًا أنّه تمّ ضبط أقنعة تخفٍّ بحوزة المتهمين، ومبالغ مالية وأجهزة جوال.