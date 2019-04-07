

الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم ، معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري, وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة .

وتمنى سموه التوفيق للدكتور العامري فيما كلف به .

وجرى بحث الخطط المستقبلية والروئ التعليمية للجامعة وسبل تطوير وتعزيز الإمكانات الأكاديمية .

// انتهى //

13:53ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الرياض يستقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.