السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالقصيم تطلق حملة لترشيد الطاقة في مبانيها



بريدة 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم اليوم، حملة لترشيد الطاقة في الإدارات والمكاتب والمراكز التابعة للفرع.

وتمتد الحملة لمدة عام على مستوى المنطقة في جميع المباني والمقرات المرتبطة بالفرع، متضمنةً نشر مواد توعوية ومحاضرات عن الترشيد موجهة للموظفين في كل إدارة.

// انتهى //

13:38ت م

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