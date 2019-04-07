السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقدم خدماتها في ثلاث مدارس للبنات بنجران عبر وحدات متنقلة



نجران 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم ,تقديم خدماتها في ثلاث مدارس ثانوية للبنات بمنطقة نجران ، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتتواجد وحدة الأحوال المدنية المتنقلة في الثانوية العاشرة للبنات ، لمدة ثلاث أيام ، وتنتقل بعد ذلك لتقديم خدماتها يوم الأربعاء القادم في الثانوية الثامنة للبنات لمدة يوم ، فيما تتواجد يوم الخميس في ثانوية الحضن للبنات لتقديم خدماتها ولمدة يوم واحد ، إذ تستفيد منسوبات وزارة التعليم والطالبات من تواجدها لإنهاء أي متطلبات لهن من إصدار هويات وطنية أو تجديدها وغير ذلك.

يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

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13:37ت م

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