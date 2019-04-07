السعودية اليوم / الصحة : انطلاق فعالية أسبوع البحث العلمي الثاني



الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق07 إبريل 2019 م واس

أطلقت "الصحة" اليوم, فعالية أسبوع البحث العلمي الثاني تحت عنوانِ "النزاهة البحثية" بمشاركة عمادات البحث العلمي بالجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية والباحثين والمختصين، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتهدف الفعالية إلى التأكيد على أهمية ثقافة البحث والتطوير في المجتمع، ونشر مفاهيم البحث العلمي الرصين بين الباحثين والطلاب والطالبات التي تؤكد على الأصالة والنزاهة والإبداع في الإنتاج البحثي، إضافة إلى التغلب على التحديات الكبرى التي تواجه النزاهة البحثية، وتوفير آليات مختلفة لتتبع السرقات العلمية، لضمان التوثيق، وعدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للباحثين والمؤسسات البحثية، إلى جانب تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الباحثين في المجالات البحثية المختلفة، حتى تثمر الفعاليات في تدعيم التعاون البحثي والشراكة بين الصحة والجهات البحثية والأكاديمية المتميزة.

وتحرص الوزارة على تشجيع الباحثين والمراكز البحثية المتميزة من خلال إطلاقها جائزة وطنية تحت مسمى "جائزة الصحة للريادة البحثية"، يتم من خلاله تكريم الباحثين المبدعين والأبحاث المتميزة والمراكز البحثية الرائدة في مجالات متعددة.

كما تعمل على تنظيم وتطوير النشاط البحثي عن طريق خلق بيئة بحثية طموحة وإبداعية، لإجراء البحوث الصحية، والدراسات السريرية، ضمن الأولويات البحثية للوزارة، حيث اهتمت بتحسين البنية التحتية لإجراء البحوث من خلال إنشاء برنامج إلكتروني موحد وشامل لتقديم البحوث الصحية ومراجعتها ومتابعتها وتمويلها.

يذكر أن حجم الأبحاث في الوزارة خلال عام 2018م بلغ (1736) بحثًا في كافة التخصصات، يتصدرها الأبحاث متعددة التخصصات، أبحاث تخصص الباطنة، وطب العيون.

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13:35ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.