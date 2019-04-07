السعودية اليوم / اختتام البرنامج التدريبي T.O.T بتعليم الباحة



الباحة 02 شعبان 1440 هـ الموافق07 إبريل 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم, البرنامج التدريبي طرق التدريب وإعداد مدربي المهارات الحياتية T.O.T, بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي بن عوضه الغامدي, ومدير إدارة التدريب والابتعاث حسين بن علي دماس, وذلك بفندق ساف.

وتخلل البرنامج إقامة سلسة من الدورات التدريبية، التي تهدف إلى إعداد مدربين أكفاء ليكونوا مؤهلين لإقامة الدورات المهنية المتخصصة داخل المدارس لزملائهم، إضافة إلى تطوير التعليم وتنمية الفكر الإبداعي سواء كان داخل الميادين التعليمية أو المراكز التدريبية، وتوطين التدريب داخل المدارس، وتمكين المعلمين من المشاركة ومدهم بالخبرات والمهارات اللازمة.

من جهته أوضح الغامدي بأن البرنامج يأتي ضمن اهتمام الإدارة بالتدريب كعنصر لقيادة التغيير والتطوير, حيث إن الإدارة تحرص على استقطاب القدرات الخلاقة في مجال التدريب على مستوى الوطن والقادرة على تحويل الفكر المعرفي إلى سلوكيات وممارسات للمتدربين ترتقي بآليات الأداء وتطوير قدراتهم بما يحقق مسايرة أحدث النظريات التطويرية للعمل التعليمي، وتدريب منسوبيها باستمرار لكل ما يستجد في الميدان التربوي من خلال تزويدهم بمجموعة متكاملة من المهارات الفكرية والفنية والإنسانية وتوفير المناخ المشجع والباعث على التعلم، وتنمية قدرات العاملين وتطويرها.

في ختام البرنامج كّرم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالباحة جميع المشاركين في البرنامج التدريبي, حاثاً لهم على مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة والطموح لبلوغ التميز بعدها.

//انتهى//

13:15ت م

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