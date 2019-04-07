السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في الكلية التقنية للبنات في نجران



نجران 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة نجران اليوم , بتقديم خدماتها للنساء في الكلية التقنية للبنات في نجران لمدة أسبوع ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والمخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية " الزواج-الطلاق-الوفاة " وطباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.

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13:13ت م

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