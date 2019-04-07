السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تحصد جائزة أفضل مُقدم خدمات في ملتقى "بيبان الشرقية"



الدمام 02 شعبان 1440 هـ الموافق07 إبريل 2019 م واس

حصدت أمانة المنطقة الشرقية، جائزة أفضل مقدم خدمات، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى "بيبان الشرقية" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بعنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان"، على أرض معارض الظهران الدولية.

وأنهت أمانة المنطقة الشرقية مساء أمس, مشاركتها في ملتقى بيبان الشرقية، التي استقبلت خلالها الزوار من مستثمرين ورواد أعمال ومهتمين في مجال الاستثمار فيما توجت الأمانة بجائزة أفضل مقدم خدمات ضمن جوائز الملتقى المعني بتقديم حلولًا عملية لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة والعمل على تحفيز الابتكار للمساهمة في إمداد السوق المحلي بأفكار إبداعية تحقق عائدات مجزية للاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي أن الأمانة حصدت خلال مشاركتها في ملتقى بيبان الشرقية جائزة أفضل مقدم خدمات للمستثمرين ورواد الأعمال، وذلك عقب استقبالها لمئات الزوار في الملتقى واستعراض حلولها وخدماتها وفرصها الاستثمارية، إضافة إلى استقبال الآراء والملاحظات والأفكار التنموية.

وبين المهندس العرادي أن أمانة الشرقية خلال مشاركتها كشفت عن مئات الفرص الاستثمارية والمشاريع والدراسات التنموية، إضافة إلى توجهها نحو الاستثمار الذكي بما يحقق التنمية الشاملة للمنطقة، كما استعرضت الأمانة خلال مشاركتها في الملتقى حلول وخدمات استثمارية إلكترونية والتي أًطلقت دعما للرواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة.

يذكر أن ملتقى بيبان يهدف إلى إرساء التكامل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز البنية المؤسسية لها على مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التنافسية عالميًا، إضافة إلى مناقشة السياسات والمعايير التي تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتها بما يتناسب مع أهميتها.

كما يعنى بإنشاء شراكات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت.

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13:10ت م

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