السعودية اليوم / أمير الباحة يستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني



الباحة 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 أبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم ، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان ومرافقيه.

ورحب سموه بالدكتور الفوزان ومرافقيه ، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة .

وأشاد سموه بأهداف أسبوع التلاحم الوطني، الذي ينظمه بالمنطقة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مؤكدًا أهميته في ترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز الأخوة داخل المجتمع.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من الدكتور الفوزان عن الفعاليات التي يقدمها برنامج أسبوع التلاحم الوطني في منطقة الباحة ، مستعرضاً أهداف البرنامج ودوره في استنهاض العلماء والمفكرين والمثقفين لحماية النسيج المجتمعي, وأهمية دور الشباب في تقديم المبادرات التي من شأنها العمل على ترسيخ التلاحم الوطني، مشيراً إلى الفعاليات السابقة التي أقيمت في معظم مناطق المملكة.

وأعرب الأمين العام للمركز عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على حسن الحفاوة والاستقبال ، متمنياً أن تحقق فعاليات الأسبوع الأهداف المرجوة منه لخدمة المجتمع .

// انتهى //

13:10ت م

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