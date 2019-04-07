السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في خمس مدارس للبنات في المدينة المنورة

المدينة المنورة 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

تبدأ الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة اليوم بتقديم خدماتها المتنقلة في خمس مدارس ثانوية للبنات وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتتواجد الوحدة المتنقلة يوم الأحد في الثانوية "الثانية والثلاثون" للبنات, ويوم الاثنين في ثانوية العقيق الأهلية للبنات, فيما تتواجد العربة يوم الثلاثاء في الثانوية الخامسة عشرة، ويوم الأربعاء في مدراس طيبة الطيبة, بينما تتواجد العربة يوم الخميس في الثانوية "الثالثة والأربعون"، إذ تستفيد منسوبات وزارة التعليم والطالبات من وجودها لإنهاء أي متطلبات لهن من إصدار هويات وطنية أو تجديدها وغير ذلك، وذلك ضمن حملة "هوية انتمائي" الموجهة للمرأة.

الجدير بالذكر، أن العديد من الوحدات المتنقلة موجودة حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصارٍ للوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

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12:49ت م

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