السعودية اليوم / مفتي عكار : برنامج الاستضافة يؤكد رؤية المملكة في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية



الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

أوضح مفتي محافظة عكار بشمال لبنان الشيخ زيد بن زكريا بكار أن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة تعد من البرامج المميزة التي لها صدى كبير على العالم الإسلامي, لافتاً أن البرنامج يؤكد رؤية المملكة في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة استضافة الدفعة 14 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ عددهم 225 شخصية من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وبين "المفتي" أن هذا البرنامج مميز لارتباطه بأطهر وأقدس بقعتين في العالم مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهذا التوجيه الكبير والمكرمة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المحتاجين من المثقفين والطاقات، والكوادر من سائر بلاد العالم الإسلامي هو دليل المحبة والتواصل وحرصه على المسلمين في أنحاء العالم.

وأشاد مفتي عكار بجهود المملكة العربية

وسأل مفتى محافظة عكار في ختام تصريحه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهم واهتمامهم بالإسلام والمسلمين, كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته الحثيثة من أجل تقديم أرقى الخدمات للضيوف.

// انتهى //

12:46ت م

0052



الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واسأوضح مفتي محافظة عكار بشمال لبنان الشيخ زيد بن زكريا بكار أن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة تعد من البرامج المميزة التي لها صدى كبير على العالم الإسلامي, لافتاً أن البرنامج يؤكد رؤية المملكة في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية.جاء ذلك في تصريح له بمناسبة استضافة الدفعة 14 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ عددهم 225 شخصية من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة.وبين "المفتي" أن هذا البرنامج مميز لارتباطه بأطهر وأقدس بقعتين في العالم مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهذا التوجيه الكبير والمكرمة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المحتاجين من المثقفين والطاقات، والكوادر من سائر بلاد العالم الإسلامي هو دليل المحبة والتواصل وحرصه على المسلمين في أنحاء العالم.وأشاد مفتي عكار بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين , ليس بغريب على مملكة العطاء التي عما خيرها أرجاء الأرض، وأرجاء المعمورة في شرق البلاد وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها لا تجد بقعة في العالم إلا وهي تتأثر وتستفيد من عطاءاتها.وسأل مفتى محافظة عكار في ختام تصريحه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهم واهتمامهم بالإسلام والمسلمين, كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته الحثيثة من أجل تقديم أرقى الخدمات للضيوف.// انتهى //12:46ت م0052

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مفتي عكار : برنامج الاستضافة يؤكد رؤية المملكة في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.