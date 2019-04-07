السعودية اليوم / محافظ جدة يشهد حفل خريجي المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية



جدة 02 شعبان 1440 هـ الموافق07 إبريل 2019 م واس

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز, محافظ جدة ، بمقر المحافظة بعد غدٍ ، احتفال تخريج 116 خريجاً من المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة.

ويهدف المعهد غير الربحي إلى تأهيل خريجي الثانوية العامة من الشباب السعودي للحصول على شهادة الدبلوم , وتوظيفهم لدى شركات القطاع الخاص من تاريخ انضمامهم للمعهد, الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وللمعهد عدة مساهمات إحداها التعاون المشترك مع شركة سابك الوطنية "نساند", من خلال توقيع اتفاقية لتأهيل وتوظيف 1500 متدرب خلال ثلاث سنوات بهدف التمكين وتطوير القوى العاملة وتنمية المحتوى المحلي.

يُذكر أن المعهد قد بدأ العمل في عام 1434هـ حيث يمنح المتدرب شهادة الدبلوم بعد تخرجه ومعتمده من المؤسسة العامة للتدريب التقني, وذلك خلال عامين من التدريب, فيما يقدّم عددا من برامج الدبلوم العالي في الكهرباء، الإمدادات، الميكانيكا، التشغيل، كما يلتزم بتوفير بيئة تدريبية ذات جودة عالية في مجال التقنية التي تحتاجها شركات القطاع الخاص في مجال الصناعات التحويلية.

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