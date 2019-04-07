السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقدم خدماتها في مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام



الدمام 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

تباشر وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بالمنطقة الشرقية اليوم, تقديم خدماتها للنساء في مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، ولمدة يومين، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والمخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية (الزواج-الطلاق-الوفاة) وطباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم الخدمات لعموم المواطنين والمواطنات، بهدف اختصار الوقت والجهد، والحرص على انهاء التعاملات بكل سهولة ويسر.

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12:42ت م

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