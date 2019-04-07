انت الان تتابع تفاصيل خبر "الكورونا".. خطر يهدد الكويت عبر السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 12:48 مساءً - تُجري السلطات الصحية في الكويت اتصالات مع نظيرتها السعودية؛ تحسباً لانتقال وباء متلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروفة باسم "ميرس" المعدية أو "كورونا".

وقال التلفزيون الكويتي الرسمي، أمس السبت، إن أنباء وردت عن ظهور فيروس "كورونا" على الحدود الكويتية-السعودية، بعد إصابة عدة أشخاص بالفيروس في مستشفى الخفجي السعودي.

وردّاً على تلك الأنباء، أفادت وكيلة وزارة الصحة المساعدةُ لشؤون الصحة العامة بالكويت، ماجدة القطان، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون الكويتي، بأن السلطات الكويتية اتصلت بنظيرتها في السعودية وتم التأكد من وجود حالة إصابة بفيروس "كورونا"، مبينة أن المملكة منذ سنة 2012 تعلن عن بعض الحالات، وهذا الأمر ليس بجديد.

وفي تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، أشارت المسؤولة ذاتها إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة "كورونا"، ومنع انتشاره من خلال المراكز الحدودية وأقسام الحوادث، خصوصاً بمستشفى العدان ومركز صباح الأحمد.

وأكدت القطان عدم ورود أي معلومة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات العلاقة عن تفشي الوباء، موضحة أن الوزارة أصدرت توجيهات احترازية بتكثيف عمليات المراقبة الوبائية للمرض واتخاذ أعلى درجات الحيطة.

وقالت إن وزارة الصحة مستعدة لتوفير كواشف وإمكانات مخبرية خاصة بتشخيص الحالات المشتبه فيها، لأخذ العينات وتشخيصها مخبرياً، وحتى حينه تم التأكد من عدم رصد أي حالة مصابة.

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وذكرت أن الوزارة في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين بالبلاد عممت على جميع الجهات العلاجية بروتوكولات العلاج الصادرة عن منظمة الصحة ومركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة.

وأكدت الحرص على توفير جميع السبل التي تمنع انتقال مثل هذه الأمراض إلى الكويت، مضيفة أن الدولة خالية من أي إصابات بـ"كورونا".

من جهته، صرح مدير مستشفى العدان، الدكتور هاني المطيري، بأنه لا توجد أي إصابات بفيروس "كورونا" في المستشفى.

هذا وكانت صحيفة "سبق" السعودية قد قالت الجمعة الماضي، إن إصابة أحد المرضى وممرض وطبيب في مستشفى عمليات الخفجي المشتركة بفيروس "كورونا" دفعت وزارة الصحة إلى إرسال فريق متخصص، للوقوف على الحالة في المكان.

وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة والحكومية بعمليات الخفجي المشتركة، رياض الحسن، في تصريح لـ"سبق"، أن وزارة الصحة أرسلت فريقاً متخصصاً، للوقوف على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة المستشفى لتعقيم وتطهير جميع المرافق.

يُذكر أن عدداً من المواطنين في محافظة الخفجي قد تداولوا صورة لافتة حملت عبارة تفيد بمنع زيارة المرضى في جميع أقسام المستشفى وبجميع الأوقات؛ وذلك لسلامتهم.