شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابي يُدير شبكة للتسول بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة الرياض تشكيل عصابي من 8 أشخاص جميعهم من مخالفي نظامي الإقامة والعمل وذلك بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عدداً من الأطفال والنساء وكبار السن.

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