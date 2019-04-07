شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العامة بالرياض تتصدر جولة الـ 100 يوم والان نبدء بالتفاصيل

كشف التنافس الذي أطلقته وزارة العدل بين قطاعاتها المختلفة من محاكم وكتابات عدل عبر منصاتها الاجتماعية عن سباق محموم بين المرافق العدلية في المراكز والأطراف في خدمة المستفيدين، حيث أظهر تقدما ملموسا في الأرقام المنجزة والمبادرة بإضافة الدقائق والساعات للعمل الرسمي.

وفي الأشهر القليلة الماضية تصدرت المحكمة العامة بالرياض قائمة المرافق العدلية الأعلى إنجازا خلال الـ (100) يوم الماضية بعد أن أجرت وفق مؤشر العمليات في بوابة ذكاء الأعمال (126.342) عملية، قدمت من خلالها العديد من الخدمات العدلية والقضائية بما فيها المقدمة إلكترونيا.

وجاءت محكمة التنفيذ بالرياض ثانيا بإجمالي (126.231) عملية أنجزتها خلال الـ (100) يوم الماضية، تلتها المحكمة العامة بمحافظة جدة بواقع (84.530) عملية، ثم محكمة التنفيذ بجدة (76.172) عملية، وأخيرا في المرتبة الخامسة محكمة الأحوال الشخصية بالرياض (70.286) عملية.

وفي ذات السياق، تواصل وزارة العدل من خلال حسابها الرسمي في تويتر رصد أول المرافق العدلية التي باشرت العمل كل يوم، وذلك بهدف إشعال روح التنافس الشريف بين منسوبي المرافق العدلية قصد تطوير العمل، وذلك خلال أكثر من (80) أسبوعا.