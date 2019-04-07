دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الجيش اليمني يمنع تسلل الحوثيين لمناطق محررة في عبس

أحبطت قوات من الجيش اليمني، تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية ، المدعومة من إيران، إلى مناطق محررة في مديرية عبس، شمال غربي محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري: إنَّ قوات الجيش صدَّت محاولة تقدمٍ فاشلة لميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس السبت، على قرية المقاطعة، الواقعة جنوب شرقي مديرية حيران شمال حجة.

وسقط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، فيما استعادت قوات الجيش عربة عسكرية، وسيارة إسعاف ومدفعًا من نوع بي 10، وأسلحة خفيفة ومتوسطة.

من جهةٍ أخرى هاجمت طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن تجمعات للميليشيا الانقلابية الإرهابية ودمَّرت عربات حوثية في مزارع الجر وقرية الحمراء جنوب شرقي مديرية حيران.

وكان الجيش اليمني قد كبَّد ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة بمديرية عبس، تزامنًا مع غارات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فضلًا عن إحباط هجوم للميليشيا حاولت تنفيذه باتجاه مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد، ما أجبرها على التراجع.

كما نجحت وحدات من الجيش اليمني أيضًا، أمس السبت، في استعادة السيطرة على موقع جديد في مديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

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وقال مصدر عسكري يمني للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية: إنَّ الجيش اليمني، بإسنادٍ من طيران تحالف دعم الشرعية باليمن استعاد السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم.

وأضاف أنَّ الجيش اليمني شنَّ عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي.

وأشار المصدر إلى أنَّ مقاتلات دعم الشرعية باليمن شنَّت غارات ساندت قوات الجيش واستهدفت تعزيزات للمتمردين الحوثيين في مناطق المواجهات.

وبحسب المصدر فإنَّ المعارك لا تزال على أشدِّها، وحقق الجيش اليمني فيها تقدمًا متسارعًا، فيما تكبَّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عددٍ من الأسلحة والآليات القتالية.

وبينما يلتزم الجيش اليمني بالهدنة، المقررة باتفاق الحديدة، تواصل الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران خروقاتها الأمنية في المحافظة، بمحاولاتها الفاشلة لاستهداف الجيش.