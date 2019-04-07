انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. إليسا تذكر "خاشقجي" في دبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 11:56 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف محرج؛ وذلك عندما تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلاً من "قهوجي" خلال إحيائها حفلاً فنياً في دبي مؤخراً.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إليسا قبل بدء حفلتها في دبي، شكرت كل من جاء لمشاهدة الحفل، وشكرت أيضاً عدداً من الأشخاص، ووجَّهت تحية إلى شخص يدعى ماهر قهوجي، لكنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي، ومن ثم قهقهت عالياً على الهفوة باسم العائلة.

هفوة إليسا هذه وقهقهتها الصاخبة أثارتا غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبتها.

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لم يقتنع بعض المغردين بأنَّ تلفظ إليسا بكلمة "خاشقجي" كان هفوة، ولم يكن مقصوداً، بل إنه كان عن عمد.

مغردون آخرون استغربوا ما جاء في بعض التغريدات، ورأوا أنَّ ذكر إليسا اسم خاشقجي ليس أكثر من خطأ غير مقصود.

جدير بالذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الماضي، واعترفت الرياض بالجريمة، لكنها لم تفصح حتى الآن عن مكان الجثة.

وأثارت القضية -وما زالت- الرأي العام العالمي، ويتهم سياسيون بينهم مشرعون أمريكيون؛ ومنظمات حقوقية دولية، وليَّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، بأنه هو مَن أمر بتنفيذ الجريمة.