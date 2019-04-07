فيديو.. تبادل إطلاق النار في مظاهرات السودان

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

أفادت مصادر محلية وقوع عدد من الإصابات خلال المظاهرات التي شهدتها السودان يوم 6 أبريل، إضافة إلى وفاة شخص واحد على الأقل.

وأظهر فيديو متداول تبادل لإطلاق النار حين اقترب المتظاهرون من مقر القيادة العامة لأركان الجيش في السودان أمس.

ويطالب المتظاهرون برحيل نظام البشير الذي يحكم السودان منذ 30 عاماً تقريباً، ويعولون على انحياز الجيش إليهم كما حدث في الجزائر.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) نقلاً عن تقارير للشرطة إن مدنياً توفي متأثراً بجروح أصيب بها خلال أعمال شغب، كما أصيب مدنيون ورجال شرطة أيضاً في مدينة أم درمان التي شهدت أيضاً احتجاجات مساء السبت.

وقال بيان من لجنة أطباء معارضة إن المتوفى طبيب مختبر، ولعب الأطباء دوراً بارزاً في الاحتجاجات التي لقي خلالها عشرات الأشخاص حتفهم خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية.

Advertisements

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في أم درمان وعلى متظاهرين رشقوها بالحجارة قرب مقر إقامة البشير.

وتجمع المحتجون استجابة لدعوة وجهها نشطاء يحاولون تكثيف الضغط على البشير لدفعه للتنحي.

ويحتشد الآلاف في السودان اليوم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم بهدف الضغط على الجيش لمساندتهم في مطالبهم.

وتداولت وسائل إعلام سودانية معارضة بيانا منسوب لمن وصفوا أنفسهم بشرفاء القوات المسلحة يطلبون فيه من القيادات الانضمام إلى الشارع والتدخل لصالح المتظاهرين والتخلي عن مساندة النظام.

ورفعت المعارضة السودانية من سقف طموحها بعد الخطوة التي اتخذها الجيش في الجزائر وسرعت باستقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل انتهاء ولايته الرابعة بعدما تراجع عن الترشح لولاية خامسة.