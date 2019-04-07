شرطة الرياض: ضبط تشكيل عصابي يدير شبكة للتسول تضم أطفالاً ونساءً ومسنين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ضبطت شرطة منطقة الرياض تشكيلا عصابيا من ثمانية أشخاص جميعهم من مخالفي نظامي الإقامة والعمل. ضبطت شرطة منطقة الرياض تشكيلا عصابيا من ثمانية أشخاص جميعهم من مخالفي نظامي الإقامة والعمل. وأوضح «الأمن العام» عبر حسابه في «تويتر»، أن القبض على التشكيل العصابي تم بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عدداً من الأطفال والنساء وكبار السن.



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