شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة: بدء التقديم للدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه» للسعوديين وغيرهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت جامعة طيبة، ممثلة بعمادة الدراسات العليا، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، موعد فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) للسعوديين وغيرهم، مدفوعة برسوم دراسية، للعام الجامعي 1441.

ودعت الجامعة جميع من لديهم الرغبة بالتقديم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط (https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=6507)، للاطلاع على كافة التخصصات المتاحة والشروط للبرامج المتاحة، ورفع كافة المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة للتقديم، مقدمة اعتذارها عن قبول أي ملف من خلال المناولة.

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وأشارت الجامعة إلى أن التقديم سيتم بدءاً من اليوم (الأحد) 1440/8/2 الموافق 2019/4/18، موضحة أن المستندات المطلوبة هي: صورة من وثيقة التخرج، صورة من السجل الأكاديمي (كشف الدرجات)، صورة توصيتين علميتين مختومة من القسم أو الكلية، صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة (صورة الإقامة أو الجواز لغير السعوديين)، صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، صورة من نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (الآيلتس) درجة (IELTS 5.0) أو ما يعادلها وذلك في البرامج التي سيتم تدريسها باللغة الإنجليزية (كما هو موضح أمام كل تخصص)، صورة من وثيقة الدبلوم التربوي للمتقدمين على كلية التربية في الأقسام التي تشترط ذلك (كما هو موضح أمام كل تخصص).

وكشفت الجامعة أن القبول النهائي سيتم بعد إتمام عملية السداد للرسوم الدراسية، كما لا يحق للطالب الالتحاق في برنامجين مختلفين للدراسات العليا في وقت واحد، ويكون التقديم للقبول في الدراسات العليا للمتخرجين الحاصلين على وثيقة التخرج فقط، وتكون الدراسة بأحد الأسلوبين: إما المقررات الدراسية والمشروع البحثي، أو المقررات الدراسية والرسالة، حسب ما يحدده القسم العلمي.

وأضافت جامعة طيبة أن المدة الزمنية لإتمام درجة الماجستير من 4 فصول دراسية إلى 8 فصول دراسية، ولدرجة الدكتوراه من 6 فصول دراسية إلى 10 فصول دراسية، ما لم يتخللها حذف أو تأجيل.