شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين»: وظائف موسمية للرجال في المسجد الحرام خلال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توفر وظائف موسمية للرجال فقط للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440.

وأوضحت الرئاسة أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة، عن طريق الرابط الإلكتروني http://eservices.wmn.gov.sa:8081/eservices/seasonal_makka/.

وأشارت الرئاسة إلى أن شروط التقديم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن لا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة، أن يكون مناسباً من حيث حسن المظهر والخلق، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق، يتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط، الاستعداد للعمل في أي وقت، عدم الجمع مع وظيفة أخرى، أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، اجتياز المقابلة الشخصية.

وكشفت أن موعد التقديم يبدأ اليوم (الأحد) 1440/8/2 وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/8/4، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن سيتم قبوله مبدئيا.