استشهاد ضابط شرطة وسائق الدورية بالقاهرة بطلق ناري وإصابة إثنين من أفراد الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفع عدد ضحايا استهداف دورية أمنية بالنزهة الجديدة اليوم، لـ2 حيث استشهد ضابط شرطة وسائق سيارة الدورية الأمنية وأصيب 2 آخران من أفراد الأمن.

وكان قد تم استهداف سيارة تابعة لقسم النزهة الجديدة بأعيرة نارية أثناء تفقد الحالة الأمنية -بحسب المصري اليوم-، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، وقيادات بمديرية أمن القاهرة والأمن العام والوطني، لموقع الهجوم على دورية أمنية بمحور طه حسين بالنزهة الجديدة، الذي أسفر عن استشهاد الرائد ماجد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة وأمين شرطة سائق سيارة الدورية الأمنية.

وتبين أن القوة كانت تستقل ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية وتم نشر الأكمنة الامنية بمحيط الحادث ومداخل ومخارج القاهرة لضبط المتهمين قبل هروبهم كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث وجار تفريغ كاميرات المراقبة لجمع معلومات عن الجناة، وجار فحص أسباب الحادث ودوافعه.