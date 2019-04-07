قناة ESPN تطلق بطولتها لألعاب الفيديو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ستطلق قناة ESPN الرياضية أول بطولة لألعاب الفيديو التنافسية على قنواتها لطلاب الجامعات هذا العام، بحسب موقع Euro News، وهو حدث رياضي بارز يستهدف المشجعين الشباب الذين يقضون وقتا طويلا ممسكين بأجهزة الألعاب.
وستعقد البطولة في هيوستن بمركز جورج آر براون للمؤتمرات مايو المقبل، وسيتنافس اللاعبون في خمس ألعاب، وسيأتي اللاعبون من مئات الكليات، حيث سيتنافسون حاليا في المباريات التأهيلية التي تستضيفها كليتي Starleague و Tespa
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