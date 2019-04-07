البرق تسبب في حريق غابات جنوب غرب الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهر تحقيق أجري بشأن حريق الغابات الذي أسفر عن مقتل 30 شخصا في جنوب غرب الصين الشهر الماضي أن الحريق كان بسبب البرق.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية «إن الحريق اندلع في 30 مارس على قمة جبل ارتفاعه 3700 متر في إقليم سيشوان جنوب غرب الصين، بعدما ضرب البرق شجرة صنوبر ارتفاعها 18 مترا».

ويبدو أن الشجرة سقطت وشبت بها النيران جراء البرق وتسبب سقوطها في امتداد الحريق.