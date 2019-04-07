التخلي عن الوقود الأحفوري سينقذ حياة الملايين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ألمانيا

أكدت دراسة دولية أن التخلي عن حرق مصادر الطاقة الأحفورية يمكن أن يؤدي لتجنب نحو 6, 3 ملايين حالة وفاة سنويا على مستوى العالم.

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وتوصل الباحثون تحت إشراف يوس ليليفلد من معهد ماكس بلانك للكيمياء بمدينة ماينس الألمانية، إلى هذه النتيجة من خلال نماذج محاكاة حاسوبية عدة.

وأوضح فريق الباحثين الدولي أن مصادر الطاقة الأحفورية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي هي السبب في نحو ثلثي (65%) تلوث الهواء على مستوى العالم، وذلك حسبما جاء في الدراسة التي نشرت نتائجها في العدد الحالي من مجلة «بروسيدنجز» الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية للعلوم.

وأشاروا إلى مصادر أخرى للتلوث، ومنها على سبيل المثال المجال الزراعي وحرق الكتل الحيوية، والغاز العضوي، إضافة إلى غير ذلك من الانبعاثات الصناعية الضارة بالبيئة.