عرض إحدى لوحات «مونيه» في مزاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيعرض أحد أعمال الفنان «مونيه» الشهير في أحد المزادات التي ستقام في مايو المقبل، إذ أنتجت اللوحة، والتي تدعى «ميولز»، عام 1890 من بين سلسلة من أعماله الأخرى.

ووفقا لموقع Free Malaysia Today، يتوقع أن تصل قيمة اللوحة إلى 55 مليون دولار، وستكون من ضمن مجموعة الأعمال «التعبيرية».

وقال أوغوست رايب الذي يشرف على معرض الأعمال التعبيرية والفن الحديث «إنه من دواعي سرورهم أن يعرضوا واحدا من أعمال مونيه». ويعد «مونيه» أحد أشهر فناني العصر الحديث الذين بزغ نجمهم في الفن «التعبيري» على وجه الخصوص.