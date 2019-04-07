4 ميداليات للطاولة بدولية غانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسهم لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم خالد الشريف في منح المملكة 4 ميداليات في بطولة غانا الدولية ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للعبة، التي اختتمت أمس الأول بعد أن أقيمت على مدار 5 أيام، بمشاركة 68 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة.

وحصل الشريف على برونزية منافسات فئة فردي الناشئين، وبرونزية منافسات فئة فردي الشباب، وبرونزية منافسات الزوجي فئة الناشئين مع زميله سالم السويلم.

وعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد ما تحقق في بطولة غانا مؤشرا مهما على نجاح الخطط الموضوعة لتطوير اللاعبين والوصول بهم إلى المستوى الذي يؤهلهم للمنافسة على المستوى القاري والدولي.