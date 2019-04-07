رابطة المحترفين تجدد نقاش عدد الأجانب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
يجتمع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم، برؤساء أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في فندق كمبنيسكي العثمان بمدينة الخبر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالدوري والأندية.
ويتوقع أن يكون من بين ما ستتم مناقشته في اجتماع اليوم، آخر المستجدات بشأن تثبيت العدد الحالي للمحترفين الأجانب أو تقليصه بعد أن أعلنت أندية في اجتماع سابق، موافقتها على تقليص العدد مقابل اقتراح أندية أخرى استمرار العدد، فيما طالبت وجهات نظر أخرى بانتظار نهاية الموسم الحالي وتقييم التجربة التي نفذت للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.
كما ينتظر أن يتطرق الاجتماع إلى الجوانب المالية والتسويقية.
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