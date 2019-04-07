مصر تحيل 7 متهمين للمفتي في قضية الهرم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 7 متهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق بشارع الهرم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إعدامهم، وحددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس، جلسة 22 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 26 متهما «منهم 3 هاربين» أنهم في «الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات».
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