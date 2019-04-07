مقتل متظاهرة في احتجاجات السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم أعلنت حركة جيش تحرير السودان المسلحة أمس مقتل متظاهرة وإصابة العشرات بمعسكر «خمسة دقائق» بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور غرب البلاد أثناء محاولة السلطات الحكومية تفريق تظاهرة. وقال الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان محمد عبدالرحمن الناير، إن قوات حكومية اقتحمت معسكر «خمسة دقائق» بمدينة زالنجي، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين. على صعيد آخر، قال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن مئات المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية المكثفة ووصلوا لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وهم يرددون هتافات تطالب بإسقاط النظام.



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