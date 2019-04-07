“Gold Prices today” أسعار الذهب اليوم الأحد 7-4-2019 في مصر| جدول تفصيلي لأحدث أسعار الذهب...

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 7 أبريل إستقراراً فى الأسواق بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة بمصر، والتى تشهد توقف عمليات البيع والتداول على المعدن الذهبي ، ومن خلال تلك القرير سوف نعرض لحضراتكم أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر، لذا تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم كل جديد.

والجدير بالذكر أن سعر الذهب عيار 24 وهو الأقل طلباً فى مصر حيثن أنه سجل 710 جنيهاً ، فى حين يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر خاصة بمحافظات الصعيد 622 جنيها للجرام،ومن خلال الجدول الأتي سوف نقوم بشرح تفصيلي لكل أسعار الذهب ومشتقاتها .

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